Nu neglijaţi lăcrimarea excesivă la bebeluşi!

Nu neglijați lăcrimarea excesivă la bebeluși!

Obstrucția canalului lacrimo-nazal este o afecțiune des întâlnită în cabinetul medicului oftalmolog, aceasta afectând cel puțin 10% dintre nou-născuți.Părinții observă că micuțul are mereu unul sau ambii ochi înlăcrimați, ba mai mult lacrimile se scurg pe obraz și nu în canalele lacrimale, fapt pentru care, afecțiunea trebuie diferențiată de conjunctivitele neonatale (prin infecție cu germeni materni în cazul nașterii pe cale vaginală) și de o altă cauză de lacrimară la nou-născut, glaucomul congenital.Următorul simptom care apare este secreția oculară de tip purulent, care împiedică deschiderea pleoapelor la trezire. Acestea sunt semnele că orificiul de deschidere în fosa nazală este blocat, canalul lacrimal se inflamează, iar infecția se acumulează. De aceea, este imperios ca părinții să se adreseze medicului oftalmolog și cât mai devreme.„Rezolvarea constă într-o intervenție chirurgicală rapidă, realizată sub anestezie locală, dacă sugarul are între patru luni și jumătate și șase luni de viață. Este vârsta indicată pentru supunerea la intervenția chirurgicală. Concret, medicul spală canalele lacrimale, le desfundă și le dilată cu ajutorul unei sonde. Operația, făcută la timp, durează doar câteva minute și repet, cu anestezie locală.Însă, atenție! Dacă sugarul a împlinit șase luni, se impune realizarea anesteziei generale. Mai mult, cu cât se așteaptă mai mult pentru prezentarea la medic, există riscul apariției de complicații ulteriore: riscul stenozării canalelor într-atât încât să fie necesară și o a doua intervenție, riscul apariției cheratitei (inflamației corneei) sau a altor infecții a blocului ocular”, a explicat dr. Eliza Avram, medic primar oftalmolog. Dezobstrucția canalelor lacrimale costă 150 de lei și, făcută la timp, se realizează la cabinet.