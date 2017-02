Nu mai auziţi bine? Dopurile de ceară din urechi pot fi cauza. Cum se curăţă corect urechea, fără beţişoare

Nu mai auziți bine? Dopurile de ceară din urechi pot fi cauza. Cum se curăță corect urechea, fără bețișoare

„Nu o dată am observat că pacienții nu au modificări la nivelul membranei timpanice, deci scăderea auzului se datorează altor cauze. În aceste situații, este de evitat spălăturile în urechi, pentru că jetul de lichid folosit într-o astfel de spălătură, fără a exista acest dop de cerumen, poate traumatiza urechea și se poate chiar rupe membrana timpanică sau poate apărea otita post-traumatică, așa că sfatul nostru este ca bolnavul, când are vreo suspiciune de dop de cerumen trebuie să ia în calcul și alți posibili factori care pot avea legătură cu scăderea auzului, cum ar fi vârsta. Tocmai de aceea, noi le facem pacienților o audiogramă, le măsurăm nivelul auzului și, dacă este necesar, le indicăm protezarea auditivă”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, dr. Gheorghe Comșa, specialist ORL.Medicul spune că dopurile de ceară sunt o acumulare de secreție de cerumen, care se elimină în mod normal, la exterior, prin conductorul auditiv. De multe ori, bolnavii constată prezența unei secreții de culoare gălbuie sau maronie, totul în funcție de vechimea cerumenului care s-a produs acolo în ureche.Totuși, trebuie reținut că această secreție este favorizată și chiar accen-tuată de măsurile prea riguroase de igienă, în sensul folosirii șampoanelor sau a săpunului în mod abuziv.„O ureche sănătoasă nu are nevoie de această spălare a urechii mai mult de o dată pe săptămână cu săpun sau șampon. În general, este suficientă apa caldă, care topește secreția de cerumen”, este de părere medicul.Acesta a mai spus că atunci când se acumulează ceara în urechi, bolnavul constată o scădere a auzului, dar și o senzație de ureche plină, o jenă și uneori chiar durere. Aceasta din urmă, însă, apare atunci când bolnavul din dorința de a-și curăța conductul de secreții folosește diverse bețișoare sau agrafe și își împinge practic acel dop care s-a format și el produce jenă, durere și chiar alte complicații, precum palpitații la persoanele mai sensibile. Tocmai de aceea, manevrarea bețișoarelor de urechi ar trebui evitate.În afara dopurilor de ceară, mai există și dopurile epiteliale, care se manifestă la fel, reduc auzul și dau senzația de ureche înfundată, dar în plus apare senzația de mâncărime, însă doar medicul este în măsură să stabilească ce trebuie făcut în astfel de situații.„De obicei, oamenii vor spălături auriculare, în ideea de a-și elimina dopurile. Sigur, aceasta este metoda cea mai folosită, pentru a produce prin splălarea urechii, eliminarea acestor dopuri. Înainte de spălătură, însă, noi trebuie să știm dacă nu cumva bolnavul respectiv nu a avut o suferință anterioară a urechii. Spre exemplu, dacă urechea aceea are o perforație în timpan, în aceste cazuri vom proceda la extracția uscată a dopului și nu prin spălături.Oricum, acest lucru nu se poate realiza decât într-un cabinet de specialitate, evitându-se astfel o posibilă situație neplăcută, ca atunci când se practică o spălătură și pacientul are o perforație în timpan și se poate produce o lipotimie, căderea bolnavului de-a dreptul, ca urmare a acestei spălături”, a explicat specialistul.De asemenea, populația trebuie să înțeleagă că nu este indicat să-și facă singuri spălăturile, ci acestea sunt efectuate doar de medic, în condiții corecte, cu ser fiziologic cald, seringă specială, dar și o tehnică special, tocmai pentru a evita situațiile neplăcute.