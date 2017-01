Nu daţi miere sugarilor

Nu dați miere sugarilor

Ştire online publicată Marţi, 19 Februarie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

O linguriță de miere înainte de culcare ajută la calmarea tusei copiilor și îi ajută să doarmă mai bine, relevă un studiu efectuat la Universitatea din Pennsylvania, SUA. Pentru studiu, cercetătorii au folosit ca voluntari 105 copii cu probleme în partea superioară a sistemului respirator. Părinții au primit o pungă de hârtie în care se află un dispozitiv de dozaj. Unele dispozitive erau goale, altele conțineau un medicament pe bază de miere, iar altele aveau în ele miere naturală. Părinții au trebuit să dea o notă de la unu la șapte stării sănătății copiilor, după ce a fost făcut tratamentul. Părinții ai căror copii au fost tratați cu miere au dat cele mai mari note, iar acei copii au fost cei care s-au simțit cel mai bine. Această descoperire este foarte bine venită, mai ales, că, în SUA, multe medicamente antitusive au fost interzise copiilor cu vârste sub 6 ani. Se pare că mierea are efectul de a calma și de a liniști un gât iritat. Mierea are, însă, și contraindicații. Specialiștii au spus că mierea nu trebuie dată copiilor cu vârsta sub un an pentru că le poate provoca o formă foarte gravă de botulism.