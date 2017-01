„Nu capitulaţi în faţa cancerului. Poate fi învins!“

5

dr.sugiuc

Hai sa va spun eu cum este cu acest mare profesor,doctor,chirurg...acum 4 ani am fost la el pentru hemoroizi si vreau sa iti spun draga pacientule cu mana pe inima ca fost oribil cu acest doctor si mai exact...a fost f.brutal in modul de lucru,pur si simplu am inteles ce patesc femeile la ginecolog,plecam cracanat si cu dureri si el imi spunea ca e normal,desi inainte spunea ca e laser si nu simti nimic,minciuni,plus ca mai mult de 2 propozitii nu spune si este un tip suparat tot timpul,este extrem de evaziv,ma gandesc ca la domeniul lui trebuie sa fi un pic mai gentil si in modul de lucru si in modul in care vb.cu pacientul...dar nu ar fi nimic toate astea dar imi dadea o alifie la numai 100 ron la fiecare 40 zile,chiar daca mai aveam acasa...iar problema mea a reaparut dupa 8,9 luni iar raspunsul a fost ca nu am respectat tratamentul lui adica aceea alifie si nu am reaparut lacontrol dupa vreo 6 luni...si toata astea la numai 2000 ron acum 5 sau 6 ani... Asa ca pacientule las-o jos ca macane cu turcul tau ,e badaran si ca medic si ca mod de exprimare...ca sa ma intelegi e un TARAN