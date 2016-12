„Nu am putut să fiu un medic dualist, să-mi duc pacienţii de la spital la cabinetul privat“

Florian Stoian - un medic care a ales să lucreze în privat:

„Nu am putut să fiu un medic dualist, să-mi duc pacienții de la spital la cabinetul privat“

Unde alegeți să vă tratați: într-un spital de stat sau într-unul privat? Ziarul „Cuget Liber“ a adresat această întrebare cititorilor săi și, cum era de așteptat, opiniile diferă.Sunt constănțeni care preferă mediul privat, invocând corectitudinea și investițiile în aparatură, în vreme ce alții apelează în continuare la serviciile medicale din sistemul de stat, invocând lipsurile financiare.La fel, sunt medici care au ales să lucreze exclusiv în mediul privat, considerând că spitalul de stat nu le mai oferă condițiile adecvate acordării unor servicii medicale de calitate. Unul dintre medicii care au ales să lucreze numai în sistemul privat este dr. Florian Stoian, specialist medicină internă și cardiologie. După 15 ani în care a fost angajat într-un spital de stat, la această oră poate fi găsit numai în privat.„Eu cred că vine un moment în viața fiecărui doctor când, acumulând cunoștințe, mai ales în domenii care sunt complementare, precum medicina internă și cardiologia, simte nevoia să fie un doctor pe picioarele lui. Eu nu am putut să fiu un medic dualist: să fiu un medic de spital de stat și să-mi iau pacienții de acolo să-i aduc în privat. Când timp am lucrat la Spitalul Județean Constanța, nu am lucrat în privat, toți pacienții îi consultam și îi evaluam în spital”, ne-a declarat medicul.„Am ales mediul privat din mai multe considerente: pentru că resursa financiară către spitalele de stat se împuținase, pentru că în privat există aparatură performantă, care înseamnă și servicii de calitate.Există tendința greșită de a crede că medicina privată este extrem de scumpă. Eu personal și instituția unde ofer consultații, Centrul medical MEDSTAR 2000, am venit mereu în întâmpinarea oamenilor cu reduceri, cu diverse pachete promoționale și inclusiv cu spitalizarea de zi, în care, concret, pacientul nu plătește nimic și i se asigură și șapte analize gratuite. Și aici vii cu bilet de trimitere, pentru spitalizare de zi sau pentru internare în secția medicală, beneficiezi de servicii în contract cu CJAS, dacă ești asigurat. Iar eu personal încurajez pe toată lumea să-și plătească asigurările de sănătate pentru a putea beneficia și în sistemul public, cât și în privat, de servicii medicale. Iar Centrul medical MEDSTAR 2000 a fost receptiv la nevoile pacienților și ale medicilor, până la urmă, și a dotat cabinetele cu apa-ratură de ultimă generație: avem un ecograf foarte bun, electrocardiograf, secție medicală cu paturi de cardiologie, medicină internă, nefrologie, gastroenterologie”, a precizat dr. Florian Stoian.Pentru viitor, la MEDSTAR 2000 se are în vedere realizarea unui centru de cardiologie modern, în colaborare cu un spital de renume din București. Centrul va cuprinde mai multe cabinete de consultații, cu toate dotările moderne, pentru a se asigura pacienților un diagnostic rapid și corect.