Noutăţi pentru pacienţii cu hepatită C stadiul F4

Noutăți pentru pacienții cu hepatită C stadiul F4

Negocierile pentru contractele cost-volum pentru tratamentul hepatitei C stadiul F4 cu interferon free se vor finaliza până la sfârșitul lunii februarie, a declarat marți ministrul Sănătății, Florian Bodog, la o dezbatere publică.El a precizat că pentru celelalte stadii — F2, F3 — negocierile vor fi terminate la mijlocul lunii martie."Până la sfârșitul lunii februarie, (...) se finalizează negocierile pentru contractele cost-volum rezultat pe hepatita F4, iar pentru celelalte tipuri, care intră acum, F3, F2 negocierile vor fi finalizate la mijlocul lunii martie. Oricum, începând cu 1 martie, urmare a desființării comisiilor de specialitate de la nivelul caselor de asigurări medicamentele vor putea fi prescrise de către medicul specialist, pe baza unui protocol elaborat de Casa de asigurări, în colaborare cu Ministerul Sănătății și comisiile de specialitate din minister, iar celelalte medicamente pentru F2 și F3 vor fi disponibile începând cu luna martie. Pentru F2, F3 este program nou. Pentru cele cu F4 începând cu 1 martie se vor putea prescrie", a explicat ministrul Sănătății.Directorul executiv al Asociației Române a Producătorilor Internaționali de Medicamente (ARPIM), Dan Zaharescu, a declarat că negocierile pentru tratamentul bolnavilor cu hepatită C sunt în curs de desfășurare."Pentru tratamentul bolnavilor cu hepatită C sunt negocieri în curs de desfășurare. Prima parte a programului s-a încheiat în luna noiembrie a anului trecut și de atunci sunt discuții pentru reluarea programului în cadrul anului 2017. Cei 5.000 de pacienți care au fost alocați contractului de anul trecut și-au încheiat sau sunt pe cale să își încheie partea de tratament. Sunt proceduri de evaluare și așa mai departe. Atâta vreme cât contractul nu este finalizat, nu pot fi aduși pacienți noi în acest proiect", a precizat reprezentantul ARPIM.Sursa: agerpres.ro