Noua Lege a Sănătăţii. Ce drepturi şi obligaţii au românii din 2012 GHID COMPLET

Noua Lege a Sănătății. Ce drepturi și obligații au românii din 2012 GHID COMPLET

Ştire online publicată Joi, 29 Decembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Din 2012, asigurările obligatorii și voluntare de sănătate se vor încheia la privat. Este una dintre marile modificări aduse de Noua Lege a Sănătății, aflată în dezbatere publică.Realitatea.net a analizat principalele modificări aduse de Legea Sănătății 2012, care va intra probabil în vigoare în acest an. Mai jos, am ales cele mai importante 10 măsuri din noua lege1. Casele de asigurări, gestionate de stat, vor fi înlocuite de unele private2. Contribuția rămâne neschimbată: 10,7% din venit pentru salariați, 5,5% pentru pensionari3.Contribuția aceasta acoperă pachetul serviciilor de bază. Pentru restul situațiilor, pacientul va fi nevoit să încheie o asigurare privată de sănătate4. Această asigurare privată în plus, numită asigurare voluntară, poate acoperi diverse afecțiuni. Cu cât sunt mai multe, cu atât asiguratul va plăti mai mult, evident. Prețurile pornesc de la 30 de lei pe lună și nu pot depăși valoarea de 50 de euro pe lună.5. Mecanismul este asemănător cu cel de la autovehicule, unde șoferul plătește o asigurare obligatorie (RCA) și una suplimentară (CASCO). În sănătate, CASCO va fi această asigurare voluntară.6. Spitalele private vor fi obligate să accepte toate cazurile sosite la Camera de Gardă. Aici, pacientul, chiar dacă nu este client al spitalului, va primi îngrijirea de urgență. După stabilizare, va fi transferat la unul dintre spitalele cuc are are contract casa de asigurări de sănătate privată de care pacientul aparține.7. Dacă si nevoie de servicii medicale și nu ai decât asigurarea obligatorie, vei fi obligat să scoți bani din buzunar. Cei care nu sunt înscriși la asigurator vor fi înscriși automat după expirarea termenului. CUM? Destul de simplu. La prima prezentare la medic, asiguratorul care are contract cu spitalul va prelua respectiva persoană.8. Sunt scutite de la plata asigurării de sănătate următoarele categorii: copiii sub 18 ani, studenții până în 26 de ani care nu realizează venituri, soțul/ia și părinții aflați în întreținerea unui asigurat, persoanele cu handicap care nu realizează venituri din muncă, pensie sau alte surse, bolnavii incluși în programele naționale (cancer, TBC, hemofilie, transplantați) și femeile însărcinate.9. Ministerul Sănătății va negocia cu companiile farmaceutice numărul pacienților ce pot fi tratați din banii disponibili pentru programele naționale. Programele naționale consumă mai mult de o treime din bugetul de medicamente. Vorbim aici inclusiv de bolnavii de cancer, diabet, HIV/SIDA sau de oamenii care au nevoie de un transplant.10. Spitalele pot deveni fundații sau societăți comerciale pentru a atrage resurse, iar fondatorul sau acționarul unic ar fi administratorul actual, care în majoritatea cazurilor este administrația locală. Măsura a fost luată deoarece, cu statutul de fundație sau societate, este mult ușurată munca managerială pentru atragerea de fonduri și investiții. Ar fi posibilă și o investiție privată într-un spital, de pildă.Termenul limită până la care se pot face propuneri la proiectul de lege este de zece zile, însă documentul va rămâne pe site până la 28 ianuarie 2012.