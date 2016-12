Norul radioactiv este inofensiv pentru constănţeni

Norul radioactiv este inofensiv pentru constănțeni

Norul radioactiv de la Centrala Nucleară Fukushima, din Japonia, a ajuns deasupra României, susțin specialiștii Institutului German de Cercetări pentru Mediu. Potrivit acestora, particulele se află la o altitudine de 2.500 de metri. Dr. Constantin Dina, șeful Direcției de Sănătate Publică (DSP) Constanța, spune că populația nu are motive să se îngrijoreze. „La nivelul Japoniei, norul avea un nivel de radioactivitate de 400 milisierveti. Pe coastele SUA avea 150 de milisierveti, ceea ce înseamnă că este într-o continuă scădere. Nu aș putea spune ce nivel de radioactivitate are în România, dar cred că este unul inofensiv pentru populație, având în vedere și distanța considerabilă dintre țara noastră și SUA”, a afirmat medicul. Drept exemplu, el a afirmat că o tomografie toraco-abdominală are 8 milisierveti. Masa de aer poluat va străbate România în două zile. Până în prezent, monitorizările (probele prelevate din sol) nu dau motive de îngrijorare.