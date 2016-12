Noi reforme în Sănătate

Potrivit unei ordonante de urgenta, privind reforma in domeniul sanatii, sunt publicare in Monitorul crearea cadrului legal pentru introducerea pachetelor de servicii medicale: pachetul de bază, pachetul minimal și pachetul de programe naționale de sănătateo decontarea din fondul național de asigurări de sănătate a operațiilor de reconstrucție mamară prin endoprotezare în cazul intervențiilor chirurgicale oncologiceo posibilitatea ca universitățile de medicină și farmacie acreditate și facultățile de medicină acreditate să poată avea în subordine unități sanitareo unitățile de primiri urgență pot include în structura proprie compartimente de primiri urgență din același județo se introduce posibilitatea ca autoritățile locale să participe la finanțarea cheltuielilor de personal ale spitalelor din subordine, precum și la finanțarea altor tipuri de cheltuieli official urmatoarele prevederi.