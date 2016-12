Noi doze de vaccin hexavalent, disponibile la Constanţa

Noi doze de vaccin hexavalent, disponibile la Constanța

Ministerul Sănătății a început distribuirea celei de-a doua tranșe de vaccin hexavalent către direcțiile județene de sănătate publică. Acestea vor fi utilizate pentru imunizarea copiilor de 2, 4 și 11 luni, conform noului Calendar obligatoriu de vaccinare valabil de la data de 1 aprilie 2015.Potrivit conducerii DSP Constanța, în cadrul instituției locale au fost distribuite, în urma unui raport al medicilor de familie, 6.885 de doze de vaccin hexavalent.„Încă de ieri am primit peste 6.000 de doze noi de vaccin hexavalent și deja am făcut distribuirea către 50 de medici de familie. Deja mămicile au fost anunțate și se va începe planificarea pentru vaccinarea copiilor de 2, 4 și 11 luni”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Cristina Schipor, directorul Direcției Județene de Sănătate Publică Constanța.Până în prezent au fost distribuite la nivel național peste 190.000 de doze de vaccin din cele 571.500 achiziționate de către Ministerul Sănătății pentru acest an.