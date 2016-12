Noi controale ale ministerului sănătăţii în spitalele de stat

Noi controale ale ministerului sănătății în spitalele de stat

Ministerul Sanatatii desfasoara cea mai ampla actiune de control in spitalele din Romania, care are ca scop scoaterea din sistem a celor care il prejudiciaza, a anuntat ministrul Nicolae Banicioiu, informeaza Agerpres.Ministrul s-a referit si la dosarul retetelor false cu medicamente oncologice si hematologice si a precizat ca acesta ii confirma temerea ca banii “oricum insuficienti” din Sanatate erau cheltuiti in mod fraudulos sau ineficient.Banicioiu a subliniat ca ministerul pe care il conduce nu mai tolereaza astfel de practici si ca este mai hotarat ca niciodata sa le puna capat.“Pana acum, lucrurile erau posibile pentru ca sistemul nu functiona. Asa s-a ajuns la situatia in care oamenii au fost pacaliti si pagubiti”, a spus ministrul Sanatatii.