Noi condiţii la prelevarea de organe

Noi condiții la prelevarea de organe

Ministerul Sanatatii a pus in dezbatere publica un proiect de ordin privind donarea de organe care prevede ca prelevarea se poate face fara consimtamantul membrilor familiei daca in timpul vietii persoana decedata si-a exprimat deja optiunea in favoarea donarii, printr-un act notarial de consimtamant, pentru prelevare si inscrierea in Registrul national al donatorilor de organe, tesuturi si celule, scrie Agerpres.