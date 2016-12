Nodulii de la sâni se pot trata printr-un tratament de îngheţare

Nodulii de la sâni se pot trata printr-un tratament de înghețare

A treia ediție a programului „Fii informat, Fii sănătos!”, realizat de Crucea Roșie Constanța în parteneriat cu Centrul medical On Clinic a avut ca temă de dezbatere fibroadenomul mamar și tra-tamentul modern de care pot be-neficia pacientele care suferă din cauza acestei probleme. Pentru a beneficia în cel mai scurt timp de părerea unui specialist, On Clinic a făcut un cadou de Mărțișor constănțencelor care se confruntă cu astfel de probleme, o consultație gratuită.Ce este fibroadenomul mamarMajoritatea femeilor se tem să ajungă în fața medicului atunci când vine vorba de probleme mai delicate, ca cele ale sânilor. Ezitarea însă le poate costa scump, susțin specialiștii, mai ales în cazul în care natura nodulilor este malignă.Fibroadenomul mamar este o leziune benignă, care afectează femeile aflate în perioada repro-ductivă a vieții, dar nu numai. Acesta poate cauza probleme fizice la nivelul sânilor și poate afecta femeile și pe plan psihic.„Fibroadenomul este o problemă frecventă cu care se confruntă din păcate, din ce în ce mai multe femei. Este foarte important ca toate să înțeleagă că dacă ajung la medic în timp util, acesta se poate trata fără să fie nevoie de intervenție chirurgicală”, a explicat managerul On Clinic, Aura Manole.Pentru că există potențial malign al fibroadenoamelor, medicii susțin că este esențială auto-examinarea, dar și controalele regulate. Una dintre soluțiile de înlăturare a nodulului mamar este biopsia tradițională prin excizie, adică este eliminat țesutul canceros. Acesta presupune însă mult mai mult timp de refacere și cheltuieli crescute.Procedura de crioablațieEliminarea fibroadenoamelor fără intervenție chirurgicală este un pas uriaș în medicină, iar specialiștii îl utilizează deja cu rezultate foarte bune. „Avantajele crioablației, adică a înghețării nodulilor sunt majore pentru că sânul nu suferă modificări estetice sau deformări ca în cazul eliminării lui pe care chirurgicală, pacienta nu necesită internare și își poate continua activitățile cotidiene”, a explicat în cadrul conferinței, dr. Raluca Pasăre, medic specialist chirurgie generală în cadrul On Clinic Constanța.Procedura se poate realiza doar în cabinetul de specialitate unde medicul va realiza ecografia mamară în timp real, pentru a ghida o sondă mică prevăzută cu un ac subțire pe care îl va introduce direct în nodulul mamar, după ce pacienta a fost anesteziată local. „Nodulii de peste un cm trebuie înlăturați, însă cei mai mici pot fi ținuți sub observație fără a fi nevoie de intervenții. Indiferent însă de procedurile la care este supusă o pacientă, specialistul va realiza și puncția nodulului mamar, iar biopsia va arăta cu precizie de ce natură este fibroadenomul”, a mai explicat dr. Raluca Pasăre. Medicul susține că procedura nu este dureroasă și durează, de obicei, 10-15 minute, iar pacientele care recurg la ea sunt ferite de toate neplăcerile intervențiilor tradiționale.