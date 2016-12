Nicolaescu: Spitalele, pregătite pentru desfăşurarea activităţii de sărbători

Nicolaescu: Spitalele, pregătite pentru desfășurarea activității de sărbători

Unitatile din sistemul public de sanatate si farmaciile cu circuit deschis sunt pregatite pentru a asigura asistenta medicala populatiei in perioada 24 decembrie 2013 - 5 ianuarie 2014, a declarat ministrul Sanatatii, Eugen Nicolaescu, intr-o conferinta de presa, conform Agerpres.Potrivit ministrului, controlul efectuat de Directiile de Sanatate Publica Judetene si a Municipiului Bucuresti in perioada 10 - 15 decembrie au avut ca obiective determinarea capacitatilor unitatilor sanitare din sistemul de sanatate de a asigura asistenta medicala a populatiei, asigurarea cu medicamente prin sistemul farmaciilor cu circuit deschis, a asistentei medicale in mediul rural, dar si a asistentei medicale in situatii exceptionale.