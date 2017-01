Nicolae Bănicioiu: CNAS nu poate derula programele naţionale de sănătate prevăzute

Nicolae Bănicioiu: CNAS nu poate derula programele naționale de sănătate prevăzute

Nicolae Banicioiu, ministrul Sanatatii, a precizat ca anumite programe nationale de sanatate sunt in pericol de vreme ce de la 1 august 2014 ar trebuie sa fie preluate de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) care nu are structura administrativa sau timpul necesar pentru a le derula.Ministrul Sanatatii a atras atentia asupra programelor de sanatate care pana in prezent au fost derulate si monitorizate de ministerul Sanatatii si care vor fi preluate de la 1 august 2014 de CNAS, scrie formaremedicala.ro.Conform OUG nr 2/2014, aceste programe care pana in prezent erau derulate si monitorizate de catre Ministerul Sanatatii vor fi preluate incepand cu 1 august 2014 de catre Casa Nationala de Sanatate care nu are structura administrativa si nici timpul necesar pentru a pune la punct mecanismul de derulare”, a declarat Nicolae Banicioiu.