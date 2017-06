"Nici nu am vrut să aud de vaccinare. Am greşit! Mi-aş dori să dau timpul înapoi" / REGRETUL UNEI MĂMICI CARE A REFUZAT IMUNIZAREA

"Nici nu am vrut să aud de vaccinare. Am greșit! Mi-aș dori să dau timpul înapoi" / REGRETUL UNEI MĂMICI CARE A REFUZAT IMUNIZAREA

Ştire online publicată Marţi, 02 Mai 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Mama povestește că în ultimul trimestru de sarcină a fost diagnosticată cu tuse convlusivă, dar în ciuda faptului că a deranjat-o foarte tare, a refuzat vaccinarea.”Eu sunt adepta unei vieți cât mai naturale, îmi doresc totul cât mai organic, nici nu am vrut să aud de vaccinare. Am zis că nu o să pățesc nimic de la o tuse. Eu am fost perfect sănătoasă înainte, toate analizele mi-au ieșit bine”, a povestit mama, citată de baby.unica.roApoi a născut și în timpul nașterii naturale microbul s-a transmis și la fetița ei, pe nume Eva.Acum, și mama și fiica sunt internate în spital, de aproape patru săptămâni. Micuța Eva tușește până se învinețeșe. Dacă la început mama a considerat că tusea copilei este o banală tuse a realizat la un moment dat că fetița nu mai respira și așa au ajuns la urgență.Au stat la terapie intensivă și în continuare copila este pusă din când în când la masca de oxigen pentru că are momente când pur și simplu nu poate respira de una singură.”Am greșit și aș vrea să le transmit acest mesaj celorlalte mame. Dacă aș putea, mi-aș dori să dau timpul înapoi. Ți se rupe sufletul când te uiți la un copilaș atât de mic și vezi atât de multă suferință”. Acestea sunt cunvintele unei mame care regretă că a refuzat vaccinarea.Medicii susțin că mamele ar trebui încurajate să se vaccineze în cel de-al treilea trimestru de sarcină împotriva tusei consvulsive pentru a proteja bebelușii, mai scrie baby.unica.ro