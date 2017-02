Nevaccinarea a băgat în spital zeci de copii. Majoritatea suferă de scarlatină şi oreion

Nevaccinarea a băgat în spital zeci de copii. Majoritatea suferă de scarlatină și oreion

Zeci de copii au fost internați în ultimele săptămâni la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase (SCBI) cu boli eruptive, oreion, scarlatină, diaree. În ceea ce privește oreionul și scarlatina, a precizat directorul SCBI, dr. Stela Halichidis, nu este vorba despre o epidemie, dar au fost înregistrate foarte multe cazuri. De aceeași părere sunt și reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Județeană Constanța, care au recunoscut că astfel de cazuri există, dar nu se poate vorbi nicidecum despre o epidemie.„În fiecare an ne confruntăm cu cazuri de scarlatină și oreion, iar majoritatea apar din cauza faptului că părinții nu își vaccinează copiii. Mamele nu vor să înțeleagă că vaccinurile sunt sigure, nu au niciun fel de efect secundar și sunt extrem de benefice pentru copii. Din păcate, ele iau în considerație doar recomandările unor neaveniți și ignoră recomandările specialiștilor. Oricum, se aude că cei care nu își vor imuniza copiii pe viitor își vor plăti spitalizarea. Să vedem atunci ce atitudine vor avea!”, a declarat managerul SCBI.Bineînțeles, oreionul este întâlnit și în rândul adulților. Din păcate, nici aceștia nu sunt vaccinați și venind în contact cu copiii bolnavi, se îmbolnăvesc și ei. Tocmai de aceea, oamenii trebuie să știe că oreionul este una dintre bolile copilăriei deosebit de contagioasă, o afecțiune care poate produce sechele importante, în cazul în care este neglijată, cea mai temută dintre ele fiind sterilitatea la băieți.Boala este întâlnită în mod special în sezonul rece, dar și primăvara, adesea în epidemii, mai cu seamă în colectivitățile de copii, respectiv grădinițe sau școli. Receptivitatea față de acest virus este generală, maximă la copiii cu vârste cuprinse între 5 și 15 ani. Totuși, se pot îmbolnăvi cu ușurință și adolescenții sau adulții neimunizați. Astfel, virusul care produce oreionul pătrunde în corp prin nas sau gât. Acesta este debutul…În ceea ce privește perioada de incubație, aceasta este de obicei de aproximativ 16-18 zile, dar există situații în care bolnavul suferă chiar și mai mult de-atât.Simptomele constau în creșterea în volum a uneia sau a ambelor glande parotide, așa că pacientul are, la început, unul sau ambii obraji umflați. Înainte de toate, însă, copiii, dar și adulții diagno-sticați cu oreion fac febră mare (38-40 grade), au dureri de cap, dureri la nivelul urechii, precum și senzație de gât uscat și durere la înghițire sau deschiderea gurii. Totodată, apar dureri atunci când se consumă mâncăruri sau băuturi acre cum ar fi sucuri sau citrice și desigur, stări accentuate de oboseală, cu dureri musculare sau articulare. De asemenea, copilașii prezintă o lipsă a poftei de mâncare și vărsături.Trebuie precizat că, circa un sfert din cei infectați nu au, însă, niciunul din aceste simptome, mai ales copiii sub doi ani. În privința scarlatinei și aceasta este o boală infecțioasă, care apare de cele mai multe ori în epidemii, școlile și grădinițele fiind terenul preferat al acestei boli deosebit de contagioase. Spre deosebire de varicelă, rubeolă, rujeolă și oreion, scarlatina este determinată de o bacterie și nu de un virus. În aceste cazuri, principalul responsabil de apariția ei este streptococul beta-hemolitic de grup A.