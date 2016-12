Negii trec cu suc de rostopască

1

MARE MINCIUNA !!!

Mare minciuna zice aceasta Andreea Nastase care mai nou stie si medicina dupa ce a facut o facultate fantoma la Spiru Haret (diploma in jurnalism cumparata ca ceapa in piata) !!! Mergeti mai intai la medicul dermatolog sa va zica ce fel de negi sunt/aveti (sunt de mai multe feluri), si daca se preteaza ptr negii dvstra plantele pe care le indica fatuca asta. Pot fi maligni or benigni... , iar daca pui sucul recomandat de proasta asta la cele maligne , vei intra intr-un mare rahat si va trebui sa te tratezi apoi numai la Prof.Dr.Docent Draghici (administratorul Cimitirului central Cta) !!!!!!!!!!