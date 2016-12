Ne pândeşte boala somnului

Ne pândește boala somnului

Boala somnului amenință tot mai mulți oameni. Potrivit unui studiu recent, până la sfârșitul secolului, s-ar putea îmbolnăvi de această afecțiune zeci de milioane de persoane. Principala cauză a fenomenului o reprezintă încălzirea climei care determină lărgirea zonei de influență a muștei țețe.Potrivit statisticilor Organizației Mondiale a Sănătății, 75 de milioane de persoane prezintă riscul de a contracta boala somnului și 70.000 sunt afectate anual în regiunile din estul, vestul și centrul Africii. Astfel, până în 2090, între 40 și 77 de milioane de persoane în plus ar putea contracta boala, potrivit studiului publicat în „Journal of the Royal society interface”.Boala somnului se manifestă, în primă fază, prin febră, frisoane, edeme, mâncărimi de piele cu erupții cutanate. Ulterior apar tulburări nervoase, pierderi de cunoștință, insomnie și crampe, iar în faza finală, apare starea de somnolență, de unde vine și numele bolii.