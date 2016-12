Nanoparticulele din aur - tratament împotriva cancerului de prostată

Tratamentul împotriva cancerului de prostată care presupune chimioterapia are unele efecte secundare extrem de dureroase pentru pacienți. Cercetătorii americani au descoperit, însă, o modalitate de terapie mai puțin nocivă pentru acești bolnavi. Este vorba de tratamentul cu nanoparticule din aur, testat în laborator, care prezintă mai puține inconveniente în comparație cu chimioterapia clasică. Astfel, combinând un compus din planta de ceai cu nanoparticule din aur radioactiv, experții americani speră să dezvolte un nou tratament eficient contra cancerului de prostată, afirmă autorii studiului, publicat recent în Proceedings of the National Academy of Sciences, informează Mediafax.ro.În anumite tipuri de cancer, chimioterapia este necesară, dar ea generează efecte secundare uneori importante, întrucât produsele chimice utilizate în acest tratament atacă nu doar tumoarea, ci și alte organe. Multe piste pentru conceperea unor tratamente mai puțin nocive, dezvoltarea unor medicamente noi sau a unor terapii cu ultrasunete de exemplu sunt explorate de medicii oncologi din lumea întreagă.„În studiul nostru, am arătat că un compus prezent în frunzele de ceai era atras de celulele canceroase de la prostată”, a declarat Kattesh Katti, profesor de radiologie la școala de medicină de la Universitatea Missouri-Columbia, unul dintre autorii studiului. „Atunci când se combină compusul din ceai cu nanoparticule din aur radioactiv, acel compus ajută nanoparticulele să ajungă la locul specific al tumorii și să distrugă celulele tumorale”, a adăugat Kattesh Katti. Datorită acestui detaliu, cercetătorii au posibilitatea de a utiliza doze de câteva mii de ori mai mici decât în cazul chimioterapiilor, evitând astfel afectarea altor organe.Experimentele realizate pe șoareci au arătat reduceri semnificative în volum ale tumorilor, după 28 de zile de tratament în care au fost efectuate doar una sau două injecții cu aceste nanoparticule.