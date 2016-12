Muzica sparge barierele autismului

A trecut mai bine de o lună de când micuții cu note autiste, tratați în cadrul Centrului Terapeutic „Marea Neagră”, urmează o terapie prin muzică (meloterapie) și artă, în general, iar rezultatele au început deja să se observe.Potrivit psihoterapeutului Cristina Gemănaru, coordonatorul centrului, timp de două ore, cât durează ședințele terapeutice, copiii ascultă muzică, dansează, inclusiv cântă la instrumente precum tobe, fluiere, castaniete, xilofoane etc.; de asemenea, își pictează chipul cu degețelele, pe oglindă sau modelează forme din lut. „Prin intermediul acestor programe de terapie, noi încer-căm să reducem agresivitatea copiilor, deficitul de atenție, stereotipiile, precum fluturatul mănuțelor, mersul pe vârfuri sau neacceptarea celor din jur”, a explicat psihoterapeutul. Ședințele sunt conduse de un psiholog specializat în București, Alexandra Cojocaru, iar părinții sunt cei care spun că observă progresele făcute de copiii lor. „Copiii învață să accepte liniștea, dar și zgomotul. Veneau părinții și ne spuneam că atunci când mergeau pe stradă, copilul se alarma dacă auzea claxonul unei mașini și se declanșa o criză. Sau că se speria de la zgomotul produs de mixer sau de aspirator. Prin meloterapie, ei se obișnuiesc cu zgomotele de diverse tonalități”, a afirmat Cristina Gemănaru.Un alt efect este faptul că micuții cu autism, de obicei închiși în sine și reticenți la a atinge alți copii, au început să-și schimbe comportamentul. „Este un progres foarte mare faptul că au început să danseze împreună, să se țină de mână. Copiii cu autism mai degrabă socializează cu un adult, decât cu un alt copil, indiferent că este tot cu autism sau normal. Motivul: copilul este agitat și nu știe la ce să se aștepte de la el. De aceea, spunem că am înregistrat un progres enorm”, a continuat psihoterapeutul. De asemenea, micuții cu autism, până de curând retrași și parcă temători, așteaptă acum cu nerăbdare aplauzele și nu se sfiiesc să fie în centrul atenției.„Am ales muzica, drept mijloc de comunicare cu acești copii speciali, deoarece îmblânzește emoțiile negative și susține emoțional copilul. Meloterapia oferă acea bază ce duce la încurajarea comunicării”, a mai subliniat Cristina Gemănaru.Constanța are aproape 1.000 de copii cu autismÎn țara noastră nu există statistici care să prezinte o situație exactă a numărului micuților diagnosticați cu autism. Conducerea Protecției Copilului Constanța susține că în județul nostru ar fi în jur de 300 de micuți depistați cu această boală. În realitate, însă, numărul bolnavilor este mult mai mare. „Noi credem că sunt aproximativ 1.000 de copii bolnavi de autism în județul nostru. Din cei 32 de copii înscriși la centru, doar 6 sunt înregistrați la Protecția Copilului și aproxi-mativ jumătate dintre ei sunt în evidențele unui neuropsiholog. Ceea ce înseamnă că mai bine de jumătate nu sunt în nicio evidență”, a afirmat psiho-terapeutul Cristina Gemă-naru.