Mutaţiile unor gene, cauza leprei

Mutațiile unor gene, cauza leprei

Ştire online publicată Marţi, 22 Decembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Genele care ar putea explica motivele pentru care anumite persoane sunt mai predispuse decât altele la a se îmbolnăvi de lepră au fost identificate de oamenii de știință, se arată într-un studiu desfășurat în China și publicat în New England Journal of Medicine. Studiul a identificat mutațiile a șapte gene care par să crească riscul de declanșare a leprei, contrazicând astfel teoria actuală, potrivit căreia această maladie nu este congenitală. „Medicii credeau că boala este cauzată doar de un agent infecțios, însă studiul nostru a descoperit că ea este influențată de factorul genetic. Dacă un părinte are boala, este foarte probabil ca și copiii săi să sufere de maladie”, a declarat Zhang Furen, cercetător la Shandong Provincial Institute of Dermatology and Venereology din nord-estul Chinei.