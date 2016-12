Mrini Eye Hospital, 3 ani de profesionalism şi medicină la standarde înalte

Mrini Eye Hospital, 3 ani de profesionalism și medicină la standarde înalte

Cu acest prilej, momentul a fost sărbătorit, vineri, printr-o serie de evenimente. Mai întâi, o parte din invitați au făcut o vizită în cadrul Mrini Eye Hospital, unde au putut vedea cele mai noi tehnologii în domeniul chirurgiei oftalmologice, dar și să cunoas-că echipa care se îngrijește ca pacienții să primească cele mai bune servicii medicale.Personalități de renume la nivel național, din viața medicală și nu numai au participat la Recepția oferită de Mrini Eye Hospital: prof. univ. dr. Monica Pop - medic primar oftalmolog, Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice (București), dr. Dorin Nicula - medic primar oftalmolog, inițiatorul intervențiilor chirurgicale în cadrul Mrini Eye Hospital, conf. univ. dr. Cristina Nicula (Cluj), asist. univ. dr Ramona Barac, medic primar oftalmolog (București), dr Ovidiu Mușat, medic primar oftalmolog (București), prof. univ. dr. Sanda Jurja - șef Secție Oftalmologie (Constanța), prof. univ. dr. Valeria Stroe (Constanța), prof. univ. dr. Vasile Sârbu (Constanța), prof. univ. Octavian Unc (Constanța), prof. univ. dr. Eduard Circo (Constanța), dr. Corina Cernat, medic specialist oftalmolog (București).Colegii dr.Fildis Mrini, din cadrul Spitalului de Urgențe Oftalmologice București, de altfel personalități de renume ale oftalmologiei românești, au susținut-o prin prezența lor la eveniment: șef lucrări conf. dr. Marian Burcea, dr. Valeria Coviltir, dr. Alina Gheorghe, dr. Iulia Vărgău.Evenimentul a fost onorat cu prezența, de către reprezentanți ai administrațiilor publice locale din județul Constanța, printre care se numără: primarul Constanței, Decebal Făgădău, primari din peste 30 de localități din județ, dar și de către oficialități din cadrul mai multor misiuni diplomatice.Evenimentul de gală al sărbătorii a fost Recepția ofertă de dr. Hicham și Fildis Mrini, fondatorii acestui spital, la care au participat personalități de renume național, din viața medicală și nu numai, autorități locale și județene, prieteni ai Mrini Eye Hospital.„Au fost 3 ani în care am încercat și am reușit să diversificăm paleta serviciilor medico-chirugicale oftalmologice prin înființarea departamentului de chirurgie vitreo-retiniană, extinderea departamentului de chirurgie refractivă cu cea mai modernă suită de echipamente medicale, și nu numai. Ne bucură extrem de mult faptul că am reușit să îndeplinim toate criteriile necesare încheierii contractului cu Casa de Asigurări de Sănătate Constanța în ceea ce privește decontarea serviciilor medicale oferite de noi, atât în ambulatoriu, cât și în spitalizarea de zi. Astfel, oferim pacienților noștri, nu numai servicii medicale de calitate, ci și servicii accesibile tuturor categoriilor sociale.Suntem extrem de mândri de faptul că, la ora actuală, echipa «Mrini Eye Hos-pital”»are în componență nume importante ale oftalmologiei românești, medici care vin și operează la Constanța, atât din Capitală cât și din Cluj. Acesta a fost de fapt unul dintre dezideratele noastre de început. Am dorit să aducem aproape de pacienții constănțeni tehnică medicală de vârf, dar și calitatea actului medical ce ține doar de îndemânarea, profesionalismul unui medic renumit.Mulțumim pacienților noștri care au avut încredere în noi în tot acest timp și le promitem că, pe viitor, vom păstra ștacheta la fel de sus!”, a declarat dr. Fildis Mrini, managerul Mrini Eye Hospital.În cadrul evenimentului aniversar, a fost lansat primul volum „Proud To Be Romanian, Medical Tourism”. Cartea reunește exemple ale unor oameni de succes din diferite domenii de activitate. Dr. Fildis Mrini și proiectul pe care îl manageriază, Mrini Eye Hospital, se regăsesc în paginile acestui volum.Clinica este defășurată pe aproximativ 1.000 mp și este structurată pe departamente specializate, fapt care permite o bună gestionare a nevoilor medicale pe care le au pacienții cu afecțiuni oftalmologice.Mrini Eye Hospital dispune de o secție modernă de chirurgie oftalmologică, dotată similar altor clinici oftalmologice de top din lume. În cadrul acestui departament se realizează cu succes operații de cataractă, reducere de dioptrii cu laser, operații din sfera chirurgiei vitreo-retiniene, operații de glaucom, strabism, chirurgie plastică oftalmologică. Unii dintre cei mai buni chirurgi români din domeniul oftalmologiei s-au alăturat echipei Mrini Eye Hospital, iar acest lucru se reflectă în rezultatele excelente ale operațiilor desfășurate în cadrul clinicii.Amplasarea clinicii Mrini Eye Hospital în Constanța, oraș emblematic pentru litoralul Mării Negre, reprezintă un avantaj pentru pacienții care doresc să îmbine turismul de relaxare cu cel medical în România.