Mortalitatea infantilă, alarmant de mare în România

Societatea Română de Pediatrie (SRP) a lansat, ieri, campania de educare și informare a părinților „Să protejăm împreună copilăria”. Acțiunea a fost demarată pe fondul unor realități dramatice din țara noastră, după cum a declarat dr. Marin Burlea, președintele SRP. „România are cea mai ridicată rată a mortalității infantile din Uniunea Europeană la copii de până în cinci ani”, a anunțat medicul. Cu toate acestea, dr. Marin Burlea a evidențiat că datele despre mortalitatea infantilă și cauzele acesteia în țara noastră arată că majoritatea deceselor survenite la micuții de până în cinci ani ar putea fi prevenite. Numărul cazurilor de îmbolnăvire cauzate de boli infecțioase pediatrice a crescut în ultimii ani, iar părinții consideră că au puține surse de informare corecte despre protecția copiilor. Din aceste motive, campania derulată de SRP își propune să aducă împreună cele mai importante categorii care pot acționa pentru o mai bună protejare a celor mici și anume părinții, medicii de familie și pediatrii, asistentele medicale și moașele. Campania „Să protejăm împreună copilăria” va aborda, timp de un an, aspecte esențiale legate de protecția bebelușului, mai ales în primul an de viață, perioadă considerată a fi critică pentru dezvoltarea copilului. De asemenea, părinții care vor să afle informații noi și relevante despre nutriția sau alimentația sănătoasă a copilului, siguranța și imunizarea acestuia, pot accesa platforma on-line www.protejamcopilaria.ro. În plus, Societatea Română de Pediatrie lansează și primul ghid practic de prevenire al bolilor infecțioase pediatrice din România, adresat cadrelor medicale. Ghidul va conține date despre boli infecțioase frecvente în rândul copiilor și recomandări de vaccinare.