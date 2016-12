Moaşele îşi cer dreptul de a le fi recunoscută profesia

Moașele își cer dreptul de a le fi recunoscută profesia

Cele 750 de moașe care își efectuează activitatea în spitalele publice din țară cer ca statutul lor să fie recunoscut prin lege.În afara de asistența la naștere, moașa poate să se ocupe și de urmărirea sarcinii sau de resuscitarea copilului la naștere, la nevoie.„Noi nu ne desfășurăm activitatea numai în momentul nașterii. Facem contracepție, urmărirea sarcinii, naștere naturală, îngrijirea mamei și a copilului după naștere, până la o lună, intervenții de orice fel în timpul nașterii - de la epiziotomie, la resuscitarea copilului după naștere. Deci noi am putea să facem foarte multe lucruri, plus îngrijirea în partea fertilă, educația familiei, educația pentru igienă, pentru nutriție”, a explicat vicepreședintele Asociației Moașelor Independente , Adina Păun.Prin comparație, țări precum Franța, Germania sau Norvegia au peste 20000 de moașe în sistemul de sănătate.Asociația Moașelor Independente are ca scop conștientizarea și promovarea profesiei de moașă în România și implicit promovarea sănătății femeilor, nou-născuților, familiei lor și a întregii comunități.