Mituri spulberate despre dinţi. Ne dor dinţii pentru că ne-a tras curentul?

Mituri spulberate despre dinți. Ne dor dinții pentru că ne-a tras curentul?

Ştire online publicată Duminică, 18 Iunie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Românii sunt codași la igienă orală, deci și la probleme dentare. Asta și pentru că circulă foarte multe informații greșite care îi determină să nu treacă pragul cabinetelor de profil. Iată care sunt cele mai întâlnite mituri din stomatologie, potrivit Digi 24.„Dinții mei sunt sănătoși pentru că nu mă dor” este unul dintre cele mai întâlnite mituri. Specialiștii atrag însă atenția că majoritatea problemelor dentare nu încep cu durere și că cel mai bine este să ajungeți la cabinet înainte de a descoperi o carie sau chiar o afecțiune, cum ar fi parodontoza. Mulți cred că această boală are doar cauze genetice.„80% din cazurile de parodontoză sunt provocate de placa bacteriană produsă de o tehnică de periaj incorectă și de acumularea acesteia de-a lungul întregii zile. Bacteriile se hrănesc cu această placă bacteriană, produc toxine care atacă gingiile și dinții și produc încet încet parodontoză. Înghesuirile dentare sunt un alt factor cauzator al parodontozei și fumatul, de asemenea. Are un rol extrem de important”, spune Mihaela Dan, medic specialist ortodont.„Dacă îmi spăl dinții de mai multe ori pe zi le pot strică smalțul” este un alt mit la fel de întâlnit. Medicii recomandă periajul de minimum 2 ori pe zi, dimineața și seara.„Este foarte important periajul de seară, deoarece bacteriile se dezvoltă cel mai bine la întuneric, căldură și umezeală ori aceste condiții sunt îndeplinite pe parcursul întregii nopți. Este foarte important și periajul de dimineață pentru a îndepărta bacteriile. De asemenea, e important ca după micul dejun să ne spălăm din nou pe dinți pentru ca până la prânz, timp de 4-5 ore, dinții noștri să fie curați”, afirmă același specialist.La fel de greșit este să credem că nu este bine să ne spălăm pe dinți dacă gingiile sângerează. În plus, mulți oameni cred că detartrajul afectează dinții, iar gingiile devin mai sensibile.„Detartrajul este procedura prin care îndepărtăm depozitele de tartru de pe suprafață dinților și a lucrărilor protetice protejând astfel gingia și dinții de acțiunea nocivă a acestuia. Tartrul este un depozit de bacterii un rezervor de bacterii care produc retracție gingivală retracția osoasă ulterior provocând parodontoză. Este o greșeală să nu facem detratraj periodic”, spune Mihaela Dan, medic specialist ortodont.Nu curățați niciodată dinții cu scobitoarea. Mai degrabă folosiți ață dentară seară, dar și în timpul zilei dacă este necesar. În plus, dacă va dor dinții, în niciun caz nu v-a tras curentul.„Curentul nu este cauza apariției durerii de măsea, ci doar evidențiază faptul că acolo a existat o problema de care nu am fost conștienți, o carie mai veche, o problema neidentificată și netratată la timp. Curentul de aer rece face doar că terminațiile nervoase expuse datorită cariei să transmită senzația de durerea mai departe”, spune Mihaela Dan, medic specialist ortodont .Pentru a evita complicațiile, vizita de două ori pe an la medicul dentist este cea mai bună soluție.