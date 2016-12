Mituri şi adevăruri din spatele vaccinurilor pentru copii: "Inconştienţa părinţilor e criminală"

5

Mai intai ca pe internet nu circula doar informatii culese aiurea, eu personal am citit articole lungi scrise de specialisti. Apoi sunt in jurul nostru medici care cunosc foarte bine problema in discutie, iar acesti oameni nu pot fi numiti "prosti" (apropos "malitius", nu e necesar sa iti expui nivelul educatiei atribuind cuvinte nepotrivite celor care comenteaza. In niciun caz nu vorbim aici de handicap sau prostie, suntem doar parinti si atat.) Si nu in ultimul rand - de unde atata teama domnilor vaccinati ? Eu v-as lasa singuri cu un parinte al carui copil a suferit efecte secundare pe viata. p.s. Sunt vaccinata impotriva tetanosului, dar cu toate acestea in spital mi s-a mai administrat o data acest vaccin, fara sa conteze ca eram deja vaccinata. Am facut o forma severa de tuberculoza desi am facut toate vaccinurile din schema, si nimeni in cercul meu de cunostinte nu a facut asa ceva. Copilul meu a facut ROR-ul si anul imediat urmator rubeola si-a facut de cap...si oreionul, intr-o forma urata - de ce ?