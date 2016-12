Mişcarea, cel mai bun remediu după Paşte

Mișcarea, cel mai bun remediu după Paște

Mesele încărcate cu bucate tradiționale, oricât de gustoase au fost, tot sunt periculoase pentru organism. Drept pentru care, medicii recomandă o cură de detoxifiere: fructe, legume și multă mișcare. Românii sunt obișnuiți să celebreze Paștele prin consumarea a cât mai multe bucate: ouă vopsite, friptură de miel și nelipsiții cozonaci. Organismul nostru este suprasolicitat în această perioadă - să nu uităm de vizitele făcute finilor, nașilor sau prietenilor, caracterizate, de asemenea, printr-o masă copioasă și câteva pahare de alcool. Salatele, potrivite pentru întremarea organismului Medicii atrag atenția că bucatele consumate sunt bogate în calorii și grăsimi, astfel că organismul - în special ficatul și stomacul - are nevoie de o perioadă de relaxare. „Este indicat ca după sărbătorile pascale să se mănânce cât mai multe fructe și legume”, ne-a declarat dr. Florian Stoian, specialist în medicină internă în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța. De altfel, este perioada salatelor, spanacului, pătrunjelului, morcovului, cepei verzi, astfel că ar fi păcat să nu profităm de ele, spune medicul. De asemenea, pentru ca organismul să-și recapete energia, sunt potrivite alimentele bogate în vitamina C și lichidele. Excesul de mâncare și alcool din perioada Paștelui poate duce la apariția disconfortului sau a unor afecțiuni, precum arsurile gastrice, durerile în partea superioară a abdomenului, vărsăturile sau grețurile. Pentru ameliorarea lor trebuie să vă limitați mesele la supe de legume și ceaiuri. Dacă adăugați în alimentația de zi cu zi și puțin coriandru sau busuioc, ajutați digestia. La capitolul desert, este de preferat ca prăjiturile să fie preparate cu fructoză sau alți înlocuitori de zahăr. Astfel, veți reuși să reveniți mai repede la silueta dinainte de Paște. Cozonacii pot fi înlocuiți, cu succes, de salatele de fructe. Plimbările în aer liber, indicate Nu trebuie ignorată însă nici importanța mișcării, care ajută la arderea caloriilor, a subliniat dr. Florian Stoian. „Sunt de ajutor plimbările în aer liber sau practicarea unui sport. Dar să se renunțe la băutură și la principiul cui pe cui se scoate”, a afirmat medicul. Drept pentru care, ar trebui să profitați de zilele libere pe care le mai aveți pentru o plimbare prin parc sau pentru a practica un sport, alături de cei dragi - de multe ori este de ajutor sănătății, mai mult decât orice pastilă.