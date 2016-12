Ministrul Sănătăţii, ANUNŢ IMPORTANT pentru toţi românii

Ministrul Sănătății, ANUNȚ IMPORTANT pentru toți românii

Ministrul Sănătății, Eugen Nicolăescu, a declarat, astăzi, la Craiova, că începând cu anul 2014 va exista o normă în contractul-cadru prin care pacientul va avea posibilitatea să își aleagă medicamentul generic după ce va fi informat înainte de către medic'Noi vom introduce o normă începând cu contractul-cadru pe anul 2014, și o spun poate în premieră pentru dumneavoastră astăzi, dar va fi în curând publică această informație: în acordul cu Fondul Monetar Internațional avem o prevedere pe programul Ministerului Sănătății prin care medicul va fi obligat să informeze pacientul ce medicamente i se potrivesc, de la generic până la original, și pacientul să decidă, să opteze. Legea de azi spune în felul următor: că dacă mergeți la farmacie care are contract cu CAS și nu are medicamentul respectiv, în 24 de ore are obligația să vi-l aducă. Dacă nu, la reclamația dumneavoastră, Casa poate sancționa acea farmacie. Deci cadru există, însă ceea ce se întâmplă sunt deficiențe de funcționare'', a spus Eugen Nicolăescu, scrie realitatea.net.