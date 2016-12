Ministerul Sănătăţii, informaţia zilei despre vaccinurile la copii

Ministerul Sănătății, informația zilei despre vaccinurile la copii

Având în vedere informațiile vehiculate în spațiul public despre presupusa legătură dintre afecțiunile digestive grave ale copiilor din Argeș și vaccinuri, Ministerul Sănătății insistă că nu există nici o legătură între cele două aspecte și că îmbolnăvirea copiilor ar fi fost provocată de anumite produse lactate.La începutul acestui an, au fost înregistrate în România, cu precădere în județul Argeș, 24 de cazuri de afecțiuni digestive grave la copii. Dintre aceștia, 19 copii au dezvoltat Sindrom Hemolitic-Uremic (SHU).La 11 cazuri a fost confirmată prezența aceleiași tulpini de bacterie E-coli enterohemoragică de tip O26. Această bacterie este, din punct de vedere statistic, cea mai frecventă cauză a Sindromului Hemolitic-Uremic.Investigațiile epidemiologice derulate până în prezent arată că România s-a confruntat cu un focar epidemic determinat de infecții cu E-coli enterohemoragic O26. Cea mai probabilă sursă de îmbolnăvire o reprezintă unul sau mai multe produse lactate.La unele probe prelevate din produsele lactate s-a demonstrat prezența bacteriei E-coli enterohemoragice sau a toxinei care provoacă SHU. Este vorba despre produsele lactate indicate de părinții copiilor. Produsele au fost consumate fie de copii, fie de părinții lor.În literatura medicală de specialitate, cazurile de SHU presupuse a fi corelate cu o vaccinare sunt extrem de rare.În ultimii 15 ani, numărul acestora nu depășește 10 la nivel mondial.Chiar și în aceste cazuri presupuse, manifestările au apărut într-un termen maxim de 14 zile de la vaccinare, nicidecum în termene de mai multe luni de la ultima vaccinare cum este cazul copiilor din Argeș.În plus, prezența bacteriei E-coli enterohemoragice dovedită la copiii din Argeș presupune ingerarea de produse neconforme și prezența în tubul digestiv.În concluzie, Ministerul Sănătății afirmă că nu poate fi făcută o legătură între îmbolnăvirea copiilor din Argeș cu E-coli enterohemoragic și vaccinări.Este regretabil că asocierea în spațiul public a unor teme independente dintr-un raport de control riscă să pună în pericol campanii de vaccinare necesare pentru evitarea reapariției unor fenomene epidemice în România, se arată într-un comunicat al Ministerului Sănătății.