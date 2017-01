Ministerul Sănătăţii, implicat în cazul Cioabă

Ministerul Sănătății, implicat în cazul Cioabă

Reprezentantii Ministerului Sanatatii au intrat in legatura de la bun inceput atat cu familia domnului Florin Cioaba cat si cu Secția Consulară a Ambasadei României in Turcia, care a facilitat legatura cu spitalul prin translatorul pus la dispozitia familiei pacientului. De asemenea, reprezentantii MS au obtinut informatii despre starea pacientului de la medicii din spitalul din Antalya si, ulterior, au tinut legatura permanent cu Prof Dr Serban Bradisteanu, care se afla la spitalul unde este internat pacientul, pentru a afla care este situatia medicala a acestuia si pentru a sprijini din punct de vedere medical familia in caz de nevoie.La momentul actual, decizia medicala este ca pana la stabilizarea starii de sanatate a pacientului, acesta sa ramana internat in spitalul din Antalya, urmand ca situatia sa fie reevaluata zilnic. In cazul in care va fi nevoie de transferul pacientului in Romania, MS in colaborare cu MAI urmeaza sa puna la dispozitie avionul SMURD, cu precizarea ca in ceea ce priveste costul transportului, respectiv al combustibilului si al taxei de aterizare, acesta va fi suportat de catre familia pacientului, potrivit unui comunicat al MS.