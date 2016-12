Ministerul Sănătății. A fost eliminată copia legalizată din procesul de recunoaștere a calificărilor

Medicii și farmaciștii care doresc eliberarea unui Certificat de Conformitate nu mai trebuie să prezinte la Direcțiile de Sănătate Publică copii legalizate după documente.Astfel, pentru a fi recunoscute calificările românești în celelalte state membre ale Uniunii Europene pentru profesiile de medic, medic dentist și farmacist, se vor depune copii nelegalizate ale diplomei de licență, respectiv diploma de medic, medic dentist/medic stomatolog sau farmacist, ale foii matricole a diplomei de licență sau după caz a diplomei de medic, medic dentist/medic stomatolog sau farmacist, a diplomei de bacalaureat, a carnetului de rezident, a cărții de muncă, ale documentelor de schimbare a numelui (ex. certificat de căsătorie) și a contractului individual de muncă și ale contractelor de voluntariat.La depunere, copiile nelegalizate vor fi însoțite obligatoriu de originale și vor fi certificate sub semnătură de persoana desemnată din cadrul DSP să primească aceste dosare. După certificare, originale se restituie titularilor. În cazul în care o persoană aduce totuși o copie legalizată după document, atunci instituția administrației publice centrale este obligată să o accepte.Solicitanții au în continuare obligația de a depune celelalte acte necesare eliberării documentelor de conformitate în formatul solicitat și până în prezent.În cazul solicitanților care prezintă documente emise de alte state membre ale UE sau state terțe ( ex. diplomă de bacalaureat, certificat de căsătorie, etc.) acestea vor fi însoțite de traducerea în original în limba română.Măsura intră în vigoare marți, 20 septembrie, și se înscrie în acțiunile Executivului României de simplificare și debirocratizare a interacțiunii cetățenilor cu administrația publică.