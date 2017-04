Ministerul Sănătăţii a cumpărat doze de vaccin hexavalent şi hepatitic B pediatric cu peste 88 milioane de lei

Ministerul Sănătății a cumpărat doze de vaccin hexavalent și hepatitic B pediatric cu peste 88 milioane de lei

Ştire online publicată Joi, 06 Aprilie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Ministerul Sanatatii (MS) a cumparat doze de vaccin hexavalent (DTPa-VPI-HiB-HB), cu peste 88 de milioane de lei, si de vaccin hepatitic B pediatric, cu aproape 150.000 de lei, potrivit unor anunturi publicate recent in SEAP, informeaza Agerpres.Conform sursei citate, pe 8 martie, MS a atribuit un contract societatii Farmexpert DCI SRL, cu o valoare totala finala de 88.137.000 de lei, fara TVA. Obiectul contractului este "furnizare vaccin DTPa-VPI-HiB-HB".Totodata, pe 27 martie, MS a atribuit un contract cu o valoare totala finala de 149.950 de lei, fara TVA, societatii GlaxoSmithKline (GSK) SRL. Obiectul acestui contract este "furnizare vaccin hepatitic B pediatric".Ambele contracte au fost atribuite prin "negociere fara anunt de participare", alegerea acestei proceduri fiind justificata prin faptul ca "lucrarile/ produsele/ serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice". Criteriul de atribuire in ambele cazuri a fost pretul cel mai scazut.Locul principal de livrare a ambelor tipuri de vaccin este CN Unifarm SA.Cele doua achizitii au fost facute dupa ce, in februarie, MS a cumparat si doze de vaccin tetravalent cu peste 10,2 milioane de lei, potrivit unui anunt publicat la momentul respectiv in SEAP.La inceputul sedintei de Guvern de miercuri, ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a declarat ca a fost semnata demararea procedurii pentru achizitionarea a 115.000 de vaccinuri impotriva rujeolei, context in care premierul Sorin Grindeanu i-a amintit acestuia ca lipsa vaccinului mentionat in anumite judete nu este o problema noua si l-a indemnat sa-i puna la munca pe oamenii din minister.Totodata, Bodog a anuntat ca atat vaccinul hexavalent, cat si cel tetravalent au ajuns in tara conform calendarului programat."Acolo deja nu mai avem o problema. Mai ramane problema vaccinului hepatitic B pediatric. Am achizitionat toate cantitatile disponibile pe piata de la toate firmele si mai avem inca o oferta din partea Guvernului norvegian (...) de 10.000 de doze care au venit ca urmare a activarii procedurii europene de urgenta", a sustinut ministrul Sanatatii.