"Minciuni sfruntate! M-au pus să-mi cumpăr până şi lama cu care m-au tăiat şi era 50 bani bucata". Ce spun constănţenii despre situaţia din Spitalul Judeţean Constanţa

"Minciuni sfruntate! M-au pus să-mi cumpăr până și lama cu care m-au tăiat și era 50 bani bucata". Ce spun constănțenii despre situația din Spitalul Județean Constanța

În urma materialului publicat în ediția de ieri a cotidianului nostru, „Cu punguța de medicamente la pacienții internați în Spitalul Județean. Este ilegal!” , constănțenii îl contrazic pe managerul instituție sanitare, Dănuț Căpățână, care susține că nu există nici un fel de problemă în ceea ce privește aprovizionarea cu medicamente a spitalului. „Acum 5 ani când am născut toate medicamentele le-am cumpărat... În dec 2015 se pare ca au avut tot”, au comentat Andreea și Aurelian.„Pe mine m-au pus să-mi cumpăr până și lama cu care m-au tăiat și era 50 bani bucata. În rest numai de bine”, spune Elida Adăscăliței.„Pe dracu nu au probleme cu stocul de medicamente! Am un membru al familiei în spital, imobilizat în pat! Spitalul este în carantină și nu am putut intra să îmi văd ruda! în fiecare seară mă duc la spital cu pamperși și medicamente! Am trimis o infirmieră pe care o cunosc, de la o altă secție să vadă ce face persoana respectivă, pentru că nu am putut afla nimic la telefon. Și infirmiera a găsit pe noptieră un bilețel în care scria să cumpărăm un anumit medicament! Păi cum puteam să aflu ce trebuie să cumpăr dacă nu am voie să intru în secție? De ce nu au dat un telefon, că îl aveau lăsat în fișa de internare! Să le fie rușine! Numai minciuni sfruntate!”, spune un alt constănțean.Pentru a evita astfel de situații, constănțenii sunt îndemnați să respecte totuși recomandarea conducerii spitalului: „să facă reclamație în scris cu dovezile aferente și vom declanșa o anchetă administrativă”, așa cum a precizat managerul Dănuț Căpățână.Foști pacienți internați în Spitalul Județean Constanța continuă să facă dezvăluiri demne de telenovele: șpagă, comportament necivilizat și lista poate continua.Un astfel de exemplu vine din partea constănțencei Mihaela Miha, care precizează: „eu când am fost în post operator a primit soțul lista cu ce să cumpere, inclusiv vata și paracetamolul injectabil, să nu mai zic că asistenta șefă mi-a bătut obrazul că nu i-am dat o atenție...și nu 10 lei, că a zis ca 10 lei se dă la infirmiere nu la asistenta șef..”.