Mii de pacienţi disperaţi! Terapiile pentru bolile cronice lipsesc din farmacii

Mii de pacienți disperați! Terapiile pentru bolile cronice lipsesc din farmacii

Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România atrage atenția Ministerului Sănătății asupra necesității rezolvării problemelor medicamentelor lipsă, care afectează în prezent foarte mulți bolnavi cronici.„Avem pacienți care nu mai au tratament și pentru care nu există alternativă din cauza scăderii prețurilor. De asemenea, avem pacienți care și-au întrerupt tratamentul din cauza procedurilor prea birocratice de licitație, cum este cazul pacienților cu scleroză multiplă. Am înregistrat întreruperi de tratament și în cazul pacienților cu HIV și nu am primit nici măcar un răspuns de la Ministerul Sănătății. S-au înregistrat întreruperi și la pacienții cu transplant. Toate aceste lucruri înseamnă pacienți, a căror viață este pusă în pericol. În aceste condiții, considerăm că un proiect de lege care ne-ar impune să plătim tratamentul este o glumă proastă, întrucât de multe ori facem acest lucru încercând să facem rost de medicamente din alte țări, în condițiile în care la noi nu le mai găsim”, a declarat Radu Gănescu, președintele Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România.