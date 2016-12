Mii de dosare electronice de sănătate au fost iniţializate

Mii de dosare electronice de sănătate au fost inițializate

Inițializarea dosarelor electronice de sănătate a început pe data de 20 aprilie, până în prezent fiind deja activate 500.000 de dosare, iar la acest proces au lucrat până acum 3.500 de medici, fiind conectate peste 50 de spitale, a afirmat doctorul Marius Filip, expert onorific al Casei Naționale a Asigurărilor de Sănătate și responsabil cu promovarea Dosarului Electronic. “Punctul zero a fost acum o lună, în 20 aprilie, când a început inițializarea dosarelor. Numai 4-4,5% din populație are capacitatea tehnică, mă refer IT, de a-și accesa dosarul. Dacă astăzi își accesează dosarul 4-4,5%, mâine vom avea 5% și tot așa va crește capacitatea de accesare", a declarat doctorul Marius Filip.