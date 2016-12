Mihaela Bilic îți spune ce să faci când nicio cură nu dă rezultate

Mihaela Bilic este unul dintre cei mai cunoscuți nutriționiști din România. Ea a ajutat multe vedete să slăbească și ține des legătura cu fanii ei de pe conturile de socializare. De această dată, doctorița Bilic a dat un pont tuturor celor care au probleme cu greutatea și pentru care nicio dietă nu mai funcționează."Când nu mai funcționeaza nimic, încercati o cură de pește. Multe femei se confruntă cu lipsa de rezultate a curei de slăbire. Chiar dacă e proteică, chiar dacă e disociată, după multe repetări cura de slăbire nu mai are efect sau mai bine zis rezultatele sunt modeste. Sigur că organismul învață să consume din ce în ce mai puțin, sigur că și răbdarea noastră e din ce în ce mai încercată, dar intri în panică când vezi că acul cântarului nu coboară deși tu chiar respecți dieta. Acolo unde v-ati pierdut entuziasmul și nu mai știti ce sa faceti eu va sugerez o cura de peste. Adica in loc de carne (la gratar sau in salata) mancati peste. De orice fel, o portie pe zi. Nu contează dacă e gras sau alb, dacă e sălbatic sau de acvacultură, dacă e proaspăt, congelat sau în conservă, important e să consumați pește. Cu salate și multe legume, sau chiar și în ciorbă, peștele poate funcționa acolo unde carnea nu mai dă rezultate. Grăsimea de pește are multe efecte benefice (de la îmbunătățirea metabolismului la ameliorarea inflamației și a retenției de lichide) iar proteinele sunt ușor de digerat. Nu există un argument concret în favoarea peștelui însă din experiență am văzut că pot fi rezultate neașteptate, deci merită încercat. Și dacă silueta nu este influențată vizibil, cu siguranță sănătatea voastră nu va avea de câștigat" a scris Mihaela pe Facebook.