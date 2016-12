Mierea vindecă tusea mai eficient decât siropurile

Cu un conținut bogat în vitamine și minerale esențiale organismului, mierea este un cunoscut medicament natural. În plus, cercetătorii au demonstrat, recent, că o linguriță de miere înainte de a merge la culcare, este cea mai eficientă metodă de a înlătura tusea copiilor. În condițiile în care majoritatea siropurilor de tuse conțin și conservanți, mierea reprezintă cea mai eficace și sigură alternativă de a ameliora aceste probleme medicale. Totodată, spre deosebire de siropurile de tuse, mierea de albine nu are efecte secundare adverse.O echipă de experți israelieni a realizat un studiu cu ajutorul a 300 de micuți care sufereau de infecții ale gâtului și aveau ca simptom, în special, tusea. Copiii au fost îm-părțiți în patru grupe, iar fiecare grup a primit 10 grame de miere după cum urmează - miere de eucalipt, miere de citrice, miere de cimbrișor și placebo. Concluziile au arătat că micuții care au primit câte o linguriță de miere înainte de somn, tușeau mai puțin în decursul nopții și astfel dormeau mai liniștit. Precizăm, însă, că mierea nu poate fi admi-nistrată copiilor sub un an, din cauza riscului de botulism.