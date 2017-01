Mierea calmează tusea

Ştire online publicată Joi, 06 Decembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Nici un remediu contra tusei nu este mai bun decât mierea, spun cercetătorii americani, care au analizat beneficiile acestui produs apicol pe 105 copii, cu vârste cuprinse între 2 și 18 ani. Mierea este chiar mai eficientă decât dextromethorphanul, substanța activă care se găsește în siropul de tuse din farmacii și care deseori are efecte secundare, au afirmat cercetătorii de la Universitatea Pennsylvania într-o revistă medicală citată de Associated Press. O linguriță cu miere administrată cu o jumătate de oră înainte de culcare calmează tusea și îi ajută pe cei mici să doarmă mai bine. În plus, prețul ei este mai mic decât cel al siropului de tuse, iar acesta este încă un motiv pentru care specialiștii recomandă acest remediu tradițional.