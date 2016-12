Mici secrete pentru a avea unghii sănătoase

Unghiile îngălbenite, moi și exfoliate nu se vin-decă dacă le ascundeți sub un strat de ojă. Medicii dermatologi atrag atenția că mai indicat este să depistați cauza care afectează unghiile: o alimentație nesănătoasă, folosirea agresivă sau în exces a produselor pentru îngrijirea unghiilor, utilizarea unghiilor false. Pentru a avea unghii sănătoase, se impune, de cele mai multe ori, modificarea alimentației. De obicei, atunci când unghiile au o problemă, de vină este lipsa vitaminelor și mineralelor. Responsabile de sănătatea unghiilor sunt: biotina (vitamina B7, B8 sau H) pe care o găsiți în carne proaspătă, legume și fructe crude, drojdia de bere, lapte, gălbenuș de ouă, cereale integrale; fier, care se regăsește în carnea roșie, verdețuri și morcovi; zinc, obținut prin consumul de ouă, pește sau fructe de mare; acizii omega 3, din semințele de in, nuci, alune și pește, precum somon, macrou sau sardine. O alimentație bogată în vitamine și minerale nu este singurul „secret”. Mai puteți recurge la câteva metode, la îndemână, pentru a întări unghiile: r Înmuiați mâinile în ulei de măsline călduț, preț de zece minute pe zi, câteva zile la rând. În plus, puteți adăuga în bolul cu ulei câteva picături de suc de lămâie și glicerină, iar la sfârșit masați-vă ușor mâinile; r Evitați să stați cu unghiile în apă prea mult timp. Atunci când spălați vasele sau intrați în contact cu detergent este bine să purtați mănuși de menaj. Excepție face apa de mare, care are un conținut bogat în minerale și reprezintă o adevărată cură de sănătate pentru unghii; r Alegeți dizolvantul de unghii care nu conține acetonă ce usucă și deteriorează unghiile. Ideal ar fi un produs care are în componență uleiuri vegetale, glicerină sau vitamina E; r Renunțați la lacul de unghii colorat cel puțin o zi pe săptămână, în favoarea lacului transparent sau lăsați-le să respire, fără ojă; r Păstrați pe noptieră un produs pentru îngrijirea cuticulelor, sub formă de cremă sau ulei, pe care să-l folosiți în fiecare noapte înainte de culcare. Masați unghiile chiar dacă sunt acoperite cu lac, întrucât niște cuticule sănătoase vor proteja rădăcina unghiei de eventuale traumatisme.