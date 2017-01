Metode simple de relaxare

Relaxarea progresiva a musculaturii este o metoda eficienta de relaxare. Este un proces care implica doua etape: contractarea apoi relaxarea musculara a diferitelor grupe musculare, pe rand. Are doua beneficii importante: relaxarea corpului, dar si a mintii. Iata care sunt pasii:1.Imbraca-te cu ceva comod si asaza-te confortabil.2.Relaxeaza-te timp de cateva minute, inspirand adanc si expirand.3.Cand te simti pregatita sa incepi, concentreaza-ti atentia asupra piciorului drept. Gandeste-te pentru cateva momente la felul in care il simti.4.Incordeaza-ti treptat muschii piciorului. Tine-l incordat si numara pana la 10.5.Relaxeaza piciorul. Concentreaza-te asupra eliberarii tensiunii din picior si asupra modului in care iti simti piciorul usor si relaxat.6. Pastreaza aceasta faza de relaxare timp de cateva momente, respirand adanc.7. Cand te simti pregatita, concentreaza-ti atentia asupra piciorului stang si repeta aceiasi pasi ca pentru cel drept.8.Continua apoi cu fiecare parte a corpului, de jos in sus, cu abdomenul, spatele, bratele, fata, scire eva.ro.