Metode simple de a scăpa de sughiţ

Cea mai simpla metoda, la indemina oricui si oricind, este cea a crearii unei ... sperieturi persoanei care sughite, care are ca efect distragerea atentiei de la acest act si concentrarea pe noua stare de soc, creata artificial. De exemplu, prin punerea unor intrebari, de genul: Mi-ai restituit banii imprumutati mai de mult? sau Tu mi-ai luat telefonul mobil? sau solicitari directe, gen: Da-mi odata sprayul pe care mi l-ai luat ! etc., etc. EFECT GARANTAT !