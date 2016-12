Metode psihoterapeutice unice, prezentate la malul Mării Negre

La sfârșitul lunii trecute, peste 200 de persoane au participat, în stațiunea Venus, la cea de-a patra ediție a Conferinței Internaționale „De la cunoaștere la intervenție în psihologie”. Deși s-au arătat sceptici la începutul vizitei, psihologii străini invitați la seminarii au plecat numai cu amintiri plăcute de pe litoralul românesc. Evenimentul dedicat psihologiei, organizat în perioada 30 mai - 3 iunie, la malul Mării Negre de Asociația „ProPsi” din Constanța, a reunit mai mult de 200 de participanți din țară, precum și din întreaga lume. Cei care au luat parte la seminarii au avut ocazia să descopere mai multe despre noile metode aplicate în domeniul psihoterapiei chiar de la unii dintre cei mai buni specialiști din lume. Ilie Grădinaru, președintele Asociației „Pro-Psi” din Constanța, ne-a spus că ediția din acest an a conferinței a fost dedicată unui psiholog român de renume. „De obicei, la această manifestare acordăm trei premii de excelență celor care aduc contribuții reale în domeniul psihologiei, însă, anul acesta am ales să organizăm evenimentul în memoria ilustrului psiholog Gelu V. Tode, din Timișoara, care a plecat recent dintre noi”, a declarat Ilie Grădinaru. Psihologii români, captivați de metodele invitaților străini Timp de cinci zile, cei care au participat la Conferința Internațională „De la cunoaștere la intervenție în psihologie” au putut afla mai multe despre psihologia muncii, psihologia pentru apărare, psihologia clinică și psihoterapie. Mai mult, unul dintre specialiștii britanici le-a făcut celor prezenți o demonstrație a unui concept cu totul și cu totul unic: hipnoza în viitor. „Tom Barber, expert în hipnoterapie avansată și integrativă, a făcut cea mai rapidă inducție hipnotică pe care am văzut-o vreodată. A solicitat ajutorul unei femei, psihoterapeut român, aflată în sală, i-a indicat să apese cu putere palma ei în palma lui și aceasta a intrat în transă aproape instantaneu. A fost cu totul și cu totul spectaculos”, ne-a povestit președintele Asociației „Pro-Psi”. Cei prezenți au fost fascinați și de tehnicile prezentate de un alt psihoterapeut de renume, dr. Caterina Farkash Widder, care a lucrat cu psihologii români, la cererea acestora, în patru zile în afara programului conferinței, în cadrul workshop-ului „Constelații familiale”. „Psihologii români au apreciat că, în sfârșit, s-a organizat ceva în acest domeniu și au avut ocazia să lucreze practic. Toți psihologii au făcut demonstrații practice, ceea ce i-a făcut pe cei prezenți să învețe mai multe și să fie atrași de aceste tehnici. Nicăieri, la nici o conferință nu am mai văzut ca un invitat să lucreze înafara programului, la cererea audienților, timp de patru zile”, ne-a mai spus Ilie Grădinaru.Renumiții psihoterapeuți străini promit să revină la Constanța Cu toate că unii dintre psihologii străini, cei mai mulți pentru prima oară pe meleagurile mioritice, au venit în România cu idei preconcepute despre țară, aceștia au plecat cu o părere foarte bună despre locurile noastre natale. „Deși au venit cu concepții negative despre noi, au fost dispuși să ne împărtășească din experiența lor și au plecat încântați de ce au văzut aici, de receptivitatea psihologilor români și de deschiderea celor care au participat la manifestare”, a afirmat Ilie Grădinaru. Mai mult, la finalul conferinței, toți cei care au venit din diferite colțuri ale lumii au spus nu numai că vor să revină în România, ci că vor încerca să convingă și alți psihologi de talie mondială să vină în țara noastră. Chiar și când au ajuns acasă, psihoterapeuții au trimis organizatorilor e-mail-uri de mulțumire pentru modul în care au fost tratați, ospitalitate, dar și pentru serviciile hotelului Afrodita din stațiunea Venus, unde au fost cazați pe toată perioada conferinței. Au început pregătirile pentru următoarele conferințe de psihologie Ilie Grădinaru ne-a mărturisit că psihologii din afara țării intenționează să sprijine Asociația „ProPsi” în organizarea unei conferințe internaționale care va avea loc peste doi ani. „Specialiștii care au venit la sfârșitul lunii mai la Constanța s-au angajat să aducă psihologi de pe toate continentele, în așa fel încât să acopere o paletă cât mai largă”, a declarat Ilie Grădinaru. Acesta a precizat că cea de-a patra ediție a conferinței s-a dovedit a fi un real succes, deoarece a fost apreciată în egală măsură de psihologii români și de invitații străini care au promis că vor reveni însoțiți de prieteni. Totodată, președintele „ProPsi” a mai spus că cea de-a cincea ediție a Conferinței „De la cunoaștere la intervenție în psihologie” va avea loc, anul viitor, între 29 mai și 2 iunie, tot la Hotelul Afrodita din stațiunea Venus.