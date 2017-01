Metode contraceptive recomandate după 35 de ani

După vârsta de 35 de ani, sunt indicate metodele contraceptive pe bază de progesteron

Femeilor trecute de 35 de ani, în special dacă sunt fumătoare, nu le sunt recomandate anticoncepționalele pe bază de estrogen. Specialiștii atrag atenția că ele pot alege alte metode contraceptive, precum anticoncepționalele cu progesteron, administrate pe cale orală, injectabilă sau prin implant. Pentru a evita sarcinile nedo-rite sau intervențiile chirurgicale de întrerupere a gravidității, se impune utilizarea metodelor contraceptive. Anticoncepționalele orale reprezintă, în țara noastră, metoda de contracepție folosită cel mai des. Ele sunt însă contraindicate femeilor care au depășit 35 de ani, întrucât riscul apariției tulburărilor hormonale este mai mare, iar pilulele au în compoziție estrogen (hormonul sexual feminin), care luat în exces poate duce la apariția de cheaguri de sânge sau de chisturi. De altfel, riscurile cresc dacă femeile au afecțiuni cardiace, hepatice sau sunt fumătoare. În acest context, spun specialiștii, femeile care au depășit 35 de ani sunt îngrijorate că paleta metodelor contraceptive se restrânge alarmant. Nu ar trebui, susțin medicii. Anticoncepționalele orale cu progesteron „Metodele contraceptive au evoluat și sunt anticoncepționale de ultimă generație care pot fi folosite de femei până la menopauză”, ne-a spus dr. Ion Niculescu, medic obstetrician - ginecolog. El a subliniat că recomandate sunt, după vârsta menționată, anticoncepționalele orale care conțin doar progesteron (hormon format în ovar, absolut necesar pentru reproducere), pentru care nu există contraindicații după vârsta de 30 de ani. Concret, progesteronul împiedică ovulația și duce la îngroșarea mucusului cervical, prevenind astfel pătrunderea spermatozoizilor. „Sunt 28 de pastile, dar numai 24 cu hormon, iar ultimele patru au efect de placebo. Pot fi luate atât timp cât femeia este fertilă, dar nu pot fi asociate cu fumatul, hipertensiunea, bolile hepatice sau diabetul. Sunt recomandate, pentru că pe lângă rolul contraceptiv, combat durerile premenstruale”, a explicat medicul ginecolog. Implantul oferă protecție până la trei ani O altă metodă recomandată după 35 de ani este implantul subdermic, în compoziția căruia se regăsește, de asemenea, progesteron. Având dimensiuni de câțiva milimetri, capsula are câteva miligrame de proges-teron, care asigură doza nece-sară pentru o perioadă de trei ani. Implantul este aplicat pe braț, pe partea interioară, dar procedura este efectuată obligatoriu de un medic. Este indicat ca implantul să fie extras după cei trei ani recomandați. Dr. Ion Niculescu ne-a spus că implantul acționează asemenea contraceptivelor orale, cu singura diferență că nu mai există administrarea zilnică. Implantul costă în jur de 1.000 de lei. Contraceptivele injectabile De asemenea, reprezentantele sexului frumos aflate la a doua tinerețe pot recurge la contracep-tivele injectabile (10 lei) - cu preci-zarea că vor fi alese, alături de medicul specialist, cele pe bază de progesteron. Potrivit medicului, injecțiile sunt administrate intramuscular, o dată la trei luni și nu trebuie folosite alte metode contraceptive. Pot fi utilizate și de femeile care alăptează. Altă metodă este diafragma, cu precizarea că trebuie folosită în asociere cu un gel spermicid. Având forma unei cupole, diafragma este o membrană de cauciuc și acționează precum o barieră, împiedicând pătrunderea spermatozoizilor în uter. Această metodă implică disconfort întrucât trebuie introdusă înaintea fiecărui contact sexual, cu aproximativ șase ore înainte și lăsată cel puțin șase ore după. Dacă este utilizată corect, diafragma are o durată de folosință de până la doi ani. Specialistul a arătat că metoda respectivă este preferată de femeile de peste 40 de ani. Steriletul are contraindicații, a arătat dr. Ion Niculescu, pentru adolescente și tinerele de până în 30 de ani, nu pentru cele peste această vârstă. Dispozitiv flexibil, care se montează în cavitatea uterină, steriletul poate fi folosit cinci ani, dacă este cu progesteron sau până la zece ani, dacă este din cupru. Niciuna din metodele contraceptive prezentate nu exclude folosirea prezervativului, care vă păzește de bolile cu transmitere sexuală.