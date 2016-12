Metodă revoluţionară de depistare a sindromului Down

Metodă revoluționară de depistare a sindromului Down

În Romania, este disponibila o testare acceptata la nivel international de autoritatile in domeniu, pentru depistarea prenatala a Sindromului Down: metoda Fetal Medicine Foundation (FMF).Metoda FMF presupune ecografie intre 11-13 saptamani si 5 zile asociata cu bitest intre 9 si 10 saptamini, aceasta reprezinta standardul mondial unanim acceptat si certificat pentru screeningul biochimic de prim trimestru, care indeplineste cu succes criteriile de inalta calitate stiintifica. Si in Romania exista clinici si spitale care practica acest depistaj in mod corect, scrie paginamedicala.ro.Pentru o monitorizarea corecta a sarcinii sunt recomandate 3 ecografii de morfologie fetala, fiecare intr-un moment bine stabilit al sarcinii.