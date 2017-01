MESAJ REVOLTĂTOR AL UNUI MEDIC PEDIATRU, CĂTRE PĂRINŢI: "Luaţi în considerare că poate pleca de acolo cu alte boli acute"

MESAJ REVOLTĂTOR AL UNUI MEDIC PEDIATRU, CĂTRE PĂRINȚI: "Luați în considerare că poate pleca de acolo cu alte boli acute"

Ştire online publicată Duminică, 29 Ianuarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

"Dupa ultima garda pe care am avut-o in pediatrie cand m-am simtit coplestita de numarul de consultatii si tratata ca ultimul om de mai multi parinti pt ca au stat sa astepte la camera de garda, m-am tot gandit cum sa scriu niste explicatii "la rece" astfel incat sa nu iasa scantei si sa nu fie o discutie despre "astia sunt medicii din Romania, corupti, fara suflet etc" si de cealalta parte "pacientii sunt intotdeauna de vina". Deci cateva explicatii despre ce se intampla la camera de garda a unui spital de pediatrie:1. Incercam sa intelegem parintii care au copii si faptul ca se plictisesc sa astepte 3 ore pe hol la o consultatie dar astia suntem ca numar si incercam sa vedem fiecare copil cu responsabilitate si sa explicam parintelui ce are de facut acasa. Unele consultatii dureaza 15 minute iar cu alti copii petrecem 2-3 ore ca sa ii reechilibram.2. Desi parintele considera copilul lui ca fiind o urgenta care nu poate astepta, noi, medicii putem avea o opinie diferita. Urgenta la copil resprezinta febra mare (peste 39C), varsta mica(sub 3 luni), insuficienta respiratorie (respira prost si are nevoie de Oxigen), traumatism cranian, convulsie, varsaturi si scaune diareice mai ales la copil<1an, deshidratare importanta etc. Daca un copil are stare generala buna, bea si mananca si alearga in sala de asteptare cel mai probabil nu reprezinta o urgenta!3. Incercati sa nu va mai prezentati la camera de garda(mai ales in weekend) cu afectiuni care dureaza de 3 saptamani de zile, daca nu s-a modificat ceva care sa va alarmeze. Luati in considerare ca poate pleca de acolo cu alte boli acute. Afectiunile subacute sau cronice merg intai la medicul de familie.4. Ambulanta are prioritate dar nu abuzati de ea, nu e taxi! Putem verifica daca un copil adus cu ambulanta reprezinta o urgenta si apoi sa il lasam si pe el sa isi astepte randul.daca nu este urgenta.5. Doctorii chiar au nevoie sa manance si sa bea apa si uneori cafea intr-o garda de 24 ore, altfel nu mai suntem in stare sa stam nici noi in picioare. (bineinteles masa e pe fuga, atat cat sa ne revenim in fire)6. Nu ne ajuta deloc daca parintii incep sa se vaite pe hol ca medicii sunt prea inceti, ca daca nu dai bani nu se uita nimeni la tine. Din contra, avem nevoie de liniste. Si de respect. Noi ne-am ales meseria asta dar nu am ales sa lucram intr-un mediu in care suntem injurati in fiecare zi.7. Nu mai faceti promisiuni in numele medicului (o sa iti dea dra doctor o ciocolata daca stai cuminte), ca nu am de unde. Si nici nu ii mai speriati cu: "Daca nu esti cuminte te duc la doctor si iti face injectie!". Noi incercam sa le explicam ca tratamentul le va face bine, nu este o pedeapsa.8. Asa cum fiecare padure are uscaciunile ei, sunt si medici care au gresit in comportamentul lor, ca si in orice alt departament. Postarea asta nu este despre ei.Sper ca anul 2017 sa aduca schimbari in bine si in sanatate. Speranta moare ultima!", este postarea medicului.