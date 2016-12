Menopauza şi implicările emoţionale

Menopauza și implicările emoționale

Menopauza este una dintre cele mai dificile perioade din viața unei femei, fapt pentru care, doamnelor, trebuie să fiți pregătite să întâmpinați și problemele care vin odată cu ea.„Am 50 de ani și am intrat la menopauză. Nu mă mai simt bine cu mine, am început să mă îngraș și nici cu soțul nu mă mai simt așa apropiată, deși am avut mereu o relație foarte bună. Vă rog să îmi dați un sfat ceva, cum să trec peste starea asta care mă chinuie”, ne spune o cititoare.Psihologul Nicoleta Coman le recomandă tuturor femeilor care se află în această situație să nu se lase pradă gândurilor negative și să ceară sprijin familiei.„Menopauza reprezintă o altă etapă în viața unei femei care presupune adaptare la schimbări fizice, hormonale dar și psihologice, menopauza punând în discuție o latură esențială a identității unei femei și, anume, feminitatea ei. Relația bună pe care ați avut-o cu soțul poate fi o resursă bună pentru a depăși situația nouă în care vă aflați. Nu vă îndepărtați de el, comunicați-i îngrijorările dumneavoastră cu privire la noua etapă, găsiți împreună soluții, mai ales că este foarte probabil să primiți sprijin dacă îl cereți.În același timp, discutați cu alte femei care au trecut sau trec prin situații asemănătoare, mergeți la medic. În privința stărilor de disconfort («nu mă mai simt bine cu mine»), acestea pot fi depășite prin abordarea îngrijorărilor și gândurilor negative care stau în spatele acestor stări și găsirea unor modalități de ale combate, prin învățarea unor modalități de relaxare, astfel încât calitatea vieții să crească și să vă puteți bucura de viață - acestea fiind posibile în cadrul unor ședințe de consiliere psihologică”.