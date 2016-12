MENINGITĂ ÎN ŞCOLILE CONSTĂNŢENE / Cum se transmite boala

MENINGITĂ ÎN ȘCOLILE CONSTĂNȚENE / Cum se transmite boala

Pentru a preveni aceste boli, medicii recomandă o igienă riguroasă, dar și o alimentație corectă. „Aceste afecțiuni sunt cauzate de enterovirusuri, ca și meningita virală acută“, declară cadrele medicale constănțene. Boala mâinilor murdare, cum i se mai spune, debutează cu dureri de cap, dureri de burtă, vărsături, febră și sensibilitate la lumină. Enterovirusurile se transmit pe cale digestivă, de aceea spălatul mâinilor are un rol foarte important în prevenirea apariției lor. Ca urmare, medicii recomandă o alimentație bogată în vitamine, fiind indicate legumele și fructele de sezon. De asemenea, și hidratarea are un rol important.