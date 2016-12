Medicii vă avertizează: vaccinaţi-vă copiii împotriva meningitei!

Medicii vă avertizează: vaccinați-vă copiii împotriva meningitei!

Meningita bacteriană are o rată de mortalitate de 50%. Altfel spus, unul din doi copii infectați moare, iar cel care supraviețuiește rămâne, de cele mai multe ori, cu sechele. Cei mai afectați sunt, potrivit specialiștilor, copilașii până în cinci ani. „În lume, dar și în România, meningita bacteriană reprezintă o boală extrem de gravă prin rata mare de mortalitate, iar cele mai semnificative sechele care apar sunt: surditate, retard mental și/sau motor, convulsii”, a afirmat dr. Doina Pleșca, reprezentant Societatea Română de Pneumologie.Meningita este o inflamația a membranei care acoperă creierul și măduva spinării, iar cea de etiologie bacteriană (cea mai periculoasă) se instalează brusc, fiind însoțită de febră mare, fotofobie, dureri de cap, somnolență și vărsături. Simptomele bolii sunt lesne confundate cu o simplă răceală, când de fapt este vorba de o infecție puternică, ce are o evoluție fulminantă în doar câteva zile.„În fața unei infecții severe, care are o rată semnificativă de mortalitate, se impune intensificarea măsurilor de prevenție. Cea mai eficientă modalitate de a preveni meningita bacteriană este imunizarea prin vaccinare, cu atât mai mult cu cât copiii, în primii cinci ani de viață, nu dispun de o apărare anti-infecțioasă solidă”, a adăugat medicul. Tratamentul, în schimb, este de lungă durată și nu oferă garanții. În plus, Organizația Mondială a Sănătății avertizează că se constată o rezistență din ce în ce mai mare a bacteriei la tratamentele clasice, cu antibiotice. Menționăm că vaccinurile împotriva meningitei nu sunt incluse în programul național de imunizare, iar părinții trebuie să scoată bani din buzunar pentru ele. O doză de vaccin poate ajunge până la 300 de lei.