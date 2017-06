Medicii nu vor mai pleca din ţară

2

Intrebare

Ma intreb, daca sunt eu nebun sau... Grila se aplica celor angajati la stat. Poate sa verifice cineva cati dintre medicii care lucreaza in spitale au si statutul de angajat ? Din stiinta mea, cel putin in Constanta, se lucreaza cu contracte de voluntariant, de garzi, pfa-uri etc. Pe acestia, multi de altfel, din randul carora au plecat grosul afara, legea salarizarii nu ii afecteaza nici in bine nici in rau... Daca vrem sa-i tinem sa le oferim in primul rand posturi, ocupate in functie de competenta, altfel iar vedem pe neica nimeni, pila cuiva ca are post in judetean si u om valoros poate sa prinda in cel mai fericit caz ceva pe la Baneasa, Macin...